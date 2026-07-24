Iniziata la missione Standard Liegi per la Juventus | i bianconeri in partenza per il Belgio – FOTO E VIDEO

La Juventus ha iniziato la trasferta in Belgio per la partita contro lo Standard Liegi. La squadra è partita da Caselle, in Italia, con destinazione Belgio. È la seconda amichevole stagionale per i bianconeri. La partenza è stata accompagnata da foto e video condivisi sui canali ufficiali. La partita si svolgerà in territorio belga e rappresenta una delle tappe preparatorie della squadra.

di Marco Baridon La missione Standard Liegi per la Juventus ha preso ufficialmente il via. I bianconeri sono in partenza per il Belgio. (dall’inviato a Caselle) – E’ tempo di seconda amichevole per la Juventus. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Basilea, i bianconeri domani, fischio d’inizio alle ore 20, saranno impegnati sul campo dello Standard Liegi. Un test importante per la squadra di Spalletti con il tecnico toscano che si attende delle risposte da diversi calciatori. E la missione belga è iniziata nel pomeriggio di oggi con la partenza per il Belgio. Intorno alle 17:30 la squadra ha raggiunto l’aeroporto di Caselle per trasferirsi a Liegi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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