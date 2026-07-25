Il difensore Yann Bisseck dovrebbe rinnovare il contratto con l'Inter fino al 2031. Secondo fonti tedesche, il Bayern Monaco si è allontanato dalla trattativa. La Bild riferisce che l’accordo tra il giocatore e il club italiano è in fase di definizione. Bisseck, attualmente nel progetto nerazzurro, rimarrà in Italia a lungo termine. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata da entrambe le parti.

di Alberto Petrosilli La Bild: accordo in fase di definizione per il rinnovo di Bisseck con l’Inter, il Bayern Monaco si allontana definitivamente. Il futuro di Yann Bisseck sembra destinato a restare a lungo a tinte nerazzurre. Il difensore tedesco è infatti sempre più vicino al rinnovo del contratto con l’Inter fino al 2031, un passo che conferma la volontà del club di puntare con decisione su uno dei pilastri della difesa anche per le prossime stagioni. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Le conferme arrivano direttamente dalla Germania. Secondo quanto riportato dalla Bild, il prolungamento dell’accordo sarebbe ormai nelle fasi finali e rappresenterebbe un segnale forte anche nei confronti dei club interessati al centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck sempre più al centro del progetto: dalla Germania confermano il rinnovo fino al 2031

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