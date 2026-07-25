L’Inter vuole blindare Yann Bisseck | settimana decisiva per il rinnovo di contratto fino al 2031

L’Inter sta negoziando il rinnovo di contratto di Yann Bisseck, con una proposta che si estende fino al 2031. La trattativa si svolge in una settimana decisiva, con l’obiettivo di consolidare il rapporto con il difensore tedesco. La cifra dell’offerta e i dettagli specifici del prolungamento non sono stati ancora resi noti. La società intende assicurarsi le prestazioni del giocatore a lungo termine.

di Francesco Aliperta L’Inter vuole blindare Bisseck e lavora per il rinnovo del difensore tedesco: la cifra dell’offerta e tutti i dettagli del prolungamento. L’ Inter si prepara a blindare uno dei suoi giovani punti di riferimento per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la prossima settimana il tema dei rinnovi contrattuali terrà banco in casa nerazzurra, con un appuntamento cruciale fissato proprio per definire il prolungamento di Yann Bisseck. Le basi dell’accordo e la nuova gestione con Giovanni Branchini. Il difensore tedesco, che da qualche settimana ha affidato i suoi interessi al noto ed esperto procuratore Giovanni Branchini, è pronto a legarsi a lungo termine con il club di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter - Bisseck si prende responsabilità ulteriori

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