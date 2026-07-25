Per la prima volta dal 2021, le vittime sulle strade sono scese sotto quota tremila, con 2.868 decessi nel 2025. Rispetto all’anno precedente, il calo è del 5,3%. Il tasso di mortalità si riduce da 51 a 49 decessi ogni milione di abitanti. L’Italia registra un miglioramento rispetto alla media europea, secondo quanto dichiarato da un rappresentante politico.

Le vittime della strada scendono sotto quota tremila per la prima volta dal 2021. Nel 2025 sono state 2.868, il 5,3% in meno rispetto all’anno precedente, mentre il tasso di mortalità è passato da 51 a 49 decessi per milione di abitanti. Un dato che offre al governo Meloni un primo riscontro concreto sulla linea della sicurezza. «I dati di e Aci sono molto belli», ha commentato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Radio Roma Sound. «Sapere che abbiamo risparmiato più di 100 vite ci conforta». Meno morti sule strade. La rivendicazione del ministro poggia anzitutto sul raffronto continentale. Nell’Ue i morti sono diminuiti del 2,4%, fermandosi a 19. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Meno morti sulle strade, l’Italia fa meglio dell’Europa. Salvini: “Risparmiate oltre cento vite”

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Meno morti sulle strade nel 2025, ma crescono scontri e feriti. Ciclisti e bambini pagano il prezzo più altoSecondo il rapporto Aci/Istat l'anno scorso le vittime sono state 2.868 (-5,3%), ma i sinistri aumentano del 2,2% e i feriti dell’1,7%. La distrazione rimane la prima causa. L’Italia resta lontana dag ... corriere.it

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