In Europa si muore meno sulle strade ma il calo non è sufficiente

Nel 2025, in Europa, le vittime della strada sono stimate in 19.400, con una diminuzione del 3% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questa riduzione non è sufficiente a raggiungere l’obiettivo di ridurre gli incidenti mortali entro il 2030. I dati evidenziano un calo dei decessi, ma il ritmo di diminuzione non è abbastanza rapido. La tendenza al ribasso si mantiene, ma non in modo sufficiente a rispettare le scadenze previste.

In Europa sempre meno morti sulle strade, ma la decrescita è insufficiente per dimezzare le vittime entro il 2030. Nonostante gli indubbi passi avanti sulla sicurezza stradale, le ultime elaborazioni della Commissione europea indicano che nel 2025 hanno perso la vita per strada circa 19.400 persone, il 3% in meno (poco meno di 600 persone) rispetto all’anno precedente. "La maggior parte dei Paesi membri non è ancora sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo dell'Ue di dimezzare i decessi e i feriti gravi sulle strade entro il 2030", ammonisce la Commissione. Tra i Paesi ci sono differenze importanti. Le elaborazioni dell’organismo comunitario premiano gli sforzi di Estonia e Grecia, dove la mortalità è scesa dai 50 decessi per milione di abitanti del 2024 ai 31 del 2025 (-38%) nel primo caso e da 64 a 50(-22%) nel secondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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