Memoria solidarietà e beneficenza con la Pastasciutta antifascista

Ci sarà dopodomani sul lungomare di Porto Potenza la " Pastasciutta antifascista ", un appuntamento all’insegna della memoria civile e della beneficenza. L’iniziativa si terrà nello stabilimento balneare Solero, ed è organizzata dall’ Anpi sezione Scipioni e Cutini (nella foto il presidente Luca Manzi) con Cgil Macerata ed Emergency Macerata. Alle 19 è prevista l’apertura della manifestazione che sarà affidata a Cinzia Canale del direttivo dell’Anpi locale, e a Lucrezia Boari, vicepresidente dell’Anpi provinciale. Ma il cuore dell’iniziativa sarà la tavola rotonda "Il diritto alla salute non ha confini". Interverranno la direttrice dell’istituto storico di Macerata Annalisa Cegna, la segretaria generale della funzione pubblica Cgil Macerata Sonia Prosperi e infine Roberto Maccaroni, già responsabile sanitario del progetto Sar Emergency. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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