25 luglio la pastasciutta antifascista | dove mettersi a tavola in Toscana

Il 25 luglio 1943, in occasione della caduta del fascismo, una famiglia toscana ha distribuito chili di pastasciutta sotto i portici di Campegine, come gesto simbolico. Il 25 luglio 2026, in Toscana, si celebra ancora questa tradizione con un evento chiamato “pastasciutta antifascista”. La manifestazione si svolge in diversi luoghi della regione, offrendo pasti e promuovendo la memoria storica di quella giornata.

Firenze, 25 luglio 2026 – Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del fascismo, la famiglia Cervi apparecchia una tavola per tutto il paese: chili di pastasciutta distribuiti sotto i portici di Campegine. Da allora quella tavola non ha mai smesso di allungarsi. Oggi la Rete delle Pastasciutte conta in Italia (e anche all’estero) più di 300 Feste. Numerose anche quelle tra Firenze e provincia. Per la Cgil Firenze “partecipare significa tenere viva la memoria della Resistenza e riaffermare, insieme, i valori di libertà, democrazia, giustizia sociale e antifascismo su cui si fonda la nostra Repubblica”. Gli appuntamenti di oggi con le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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