Il primo capitolo del “Manifesto della cucina futurista”, pubblicato nel 1930 a firma di Filippo Tommaso Marinetti, garrulo aedo del fascismo fin dal tempo dei Fasci di combattimento, si intitola “Contro la pasta asciutta”. Essa è una “assurda religione gastronomica italiana” che provoca scetticismo e fiacchezza. Insomma, la pastasciutta poco si addiceva a un popolo di “combattenti di terra, di mare e dell’aria” evocati dieci anni dopo da Mussolini, quando annunciò l’entrata in guerra dell’Italia. Prevalse – per fortuna – l’ironia della storia: quando, il 25 luglio 1943 cadde il fascismo, per festeggiare l’evento Alcide Cervi, padre dei sette figli, organizzò una gigantesca pastasciutta (maccheroni rigorosamente conditi con burro e parmigiano) per i cittadini del suo paese, Campegine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il 25 luglio ci rivediamo alla pastasciutta antifascista con tre pensieri

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