Maldini e Leonardo hanno confermato il loro sostegno, puntando tutto su di lui, mentre Malagò ha deciso di affidargli piena fiducia. La decisione è vista come essenziale per il progetto tecnico in corso, che rischierebbe di essere compromesso in caso di insuccesso. Intanto, tra meme e diffidenza, si fa riferimento a un “peso” simile a quello che hanno vissuto altri allenatori come Guardiola, Pirlo, Ventura e Donadoni, spesso sotto lo scetticismo di pubblico e addetti ai lavori.

Maldini punta tutto su di lui, è pronto a metterci la faccia così come Leonardo. Malagò ha deciso di dargli piena fiducia, altrimenti crollerebbe tutto il progetto direzione tecnica per cui tanto abbiamo atteso. Ma l'opinione pubblica ha accolto la scelta di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale con un'ondata di scetticismo (e siamo stati generosi) che difficilmente si ricorda. Uno degli ultimi a dire la sua è stato il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi a Sky Tg24: "Le scommesse sono sempre un azzardo e quindi bisogna cercare anche di fare delle scelte che abbiano un senso logico ed è soltanto il campo che poi deciderà quanto questa una scommessa è una scelta lungimirante, visto che l’accordo dovrebbe essere quadriennale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meme, diffidenza, il "peso" di Guardiola: Pirlo come Ventura e Donadoni, i ct dello scetticismo

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