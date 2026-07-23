Guardiola no Pirlo nì Baldini il ct perfetto

Tardelli Marco, campione del mondo con 81 presenze in nazionale e 6 gol, è ricordato per un gol leggendario segnato al Santiago Bernabeu nel luglio del 1982. La partita è quella della finale mondiale, vinta dall’Italia contro la Germania Ovest. La sua rete ha segnato una delle pagine più iconiche della storia del calcio italiano.

Tardelli Marco, campione del mondo, presenze in azzurro 81, gol 6, uno leggendario sul prato del Santiago Bernabeu, sera di luglio, giorno 11, anno 1982. Tardelli Marco, lei allenerebbe la nazionale italiana? «Potrei farlo. Ma non ci penso, non ne avrei voglia. Questo non è il mio calcio. Non ho avuto un genitore a consigliarmi di giocare edi raggiungere quello che ho raggiunto. L’ho fatto da solo, con la mia volontà, con i miei sacrifici, con la fedeltà alla maglia azzurra, grazie soprattutto agli insegnamenti di Bearzot e di Vicini, maestri di lealtà. Questo significa sognare e ottenere la maglia più importante di cui sono tifoso » Ma allora che cosa è mai diventata la nazionale? «Un business, prigioniera dei club ai quali non interessa proprio nulla che i propri calciatori vengano convocati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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