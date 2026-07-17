Un nuovo studio pubblicato su ‘Vaccines’ evidenzia come la fiducia nei vaccini sia diminuita negli ultimi tempi, passando dallo scetticismo alla diffidenza istituzionale. L’epidemiologo Massimo Ciccozzi ha ricordato che, dopo l’acqua potabile, i vaccini sono tra le scoperte che hanno salvato più vite umane. Il lavoro è stato condotto da un team di ricercatori, tra cui Francesco Branda, Giancarlo Ceccarelli, Francesco De Maria, Fabio Scarpa e Alessandro Russo.

Tempi duri per i vaccini, “che pure, dopo l’acqua potabile, da quando esistono hanno salvato più vite umane “. Parte da questa premessa l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, per illustrare l’ultimo lavoro pubblicato insieme al team di Gabie – con Fracesco Branda, Giancarlo Ceccarelli, Francesco De Maria, Fabio Scarpa e Alessandro Russo – su ‘Vaccines’. Se lo scetticismo vaccinale è sempre esistito, a cambiare drasticamente le cose è stata la pandemia da Covid-19, segnalano i ricercatori. Un tema caldissimo, questo, nei giorni dell’emendamento che punta a reintegrare medici e infermieri no-vax. “ L’ esitazione vaccinale è un fenomeno multifattoriale, tradizionalmente modellato dalle convinzioni individuali, dalla percezione del rischio e dalle barriere all’accesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vaccini, dallo scetticismo alla diffidenza istituzionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Per anni la terapia ormonale è stata guardata con diffidenza. Oggi nuove evidenze scientifiche, formulazioni più moderne e trattamenti personalizzati stanno cambiando l'approccio alla menopausaNegli ultimi anni, la percezione della terapia ormonale per la menopausa sta cambiando.

“Dal maltrattamento istituzionale alla responsabilità condivisa”Il 29 si terrà una conferenza dedicata alle conseguenze del maltrattamento istituzionale e alla responsabilità condivisa.

Argomenti più discussi: Nuovi approcci su misura per superare lo scetticismo degli italiani sui vaccini; Resistenza ai vaccini, l’epidemiologo Ciccozzi: Si batte ricostruendo la fiducia nel Ssn.

Vaccini, dallo scetticismo alla diffidenza istituzionaleTempi duri per i vaccini, che pure, dopo l’acqua potabile, da quando esistono hanno salvato più vite umane. Parte da questa premessa l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, per illustrare l’ultimo lavoro p ... lapresse.it

Tagli alla sanità e strategie sui vaccini: Trump e Kennedy jr sempre più distantiLa distanza fra Donald Trump e Robert F. Kennedy Jr. si fa sempre più evidente. Segno di un rapporto che si va consumando non per un'effettiva divergenza di vedute sulla politica sanitaria ... huffingtonpost.it