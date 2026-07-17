Vaccini dallo scetticismo alla diffidenza istituzionale

Da lapresse.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo studio pubblicato su ‘Vaccines’ evidenzia come la fiducia nei vaccini sia diminuita negli ultimi tempi, passando dallo scetticismo alla diffidenza istituzionale. L’epidemiologo Massimo Ciccozzi ha ricordato che, dopo l’acqua potabile, i vaccini sono tra le scoperte che hanno salvato più vite umane. Il lavoro è stato condotto da un team di ricercatori, tra cui Francesco Branda, Giancarlo Ceccarelli, Francesco De Maria, Fabio Scarpa e Alessandro Russo.

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Tempi duri per i vaccini, “che pure, dopo l’acqua potabile, da quando esistono hanno salvato più vite umane “. Parte da questa premessa l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, per illustrare l’ultimo lavoro pubblicato insieme al team di Gabie – con Fracesco Branda, Giancarlo Ceccarelli, Francesco De Maria, Fabio Scarpa e Alessandro Russo – su ‘Vaccines’. Se lo scetticismo vaccinale è sempre esistito, a cambiare drasticamente le cose è stata la pandemia da Covid-19, segnalano i ricercatori. Un tema caldissimo, questo, nei giorni dell’emendamento che punta a reintegrare medici e infermieri no-vax. “ L’ esitazione vaccinale è un fenomeno multifattoriale, tradizionalmente modellato dalle convinzioni individuali, dalla percezione del rischio e dalle barriere all’accesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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