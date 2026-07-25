Mel C il ritratto del marito Chris Dingwall | Non è lui quello con i soldi

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi è davvero Chris Dingwall, il marito di Mel C: vent'anni di moda, il set di Ten Pound Poms, il primo matrimonio finito e la domanda che nessuno fa quando i ruoli sono invertiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'era; Mel C si è sposata: il sì a sorpresa con Chris Dingwall. Tutti i dettagli; Mel C delle Spice Girls si è sposata con Chris Dingwall; Mel C, l'ex Spice Girl si è sposata con il modello Chris Dingwall.

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