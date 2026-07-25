Mel C il ritratto del marito Chris Dingwall | Non è lui quello con i soldi
Chi è davvero Chris Dingwall, il marito di Mel C: vent'anni di moda, il set di Ten Pound Poms, il primo matrimonio finito e la domanda che nessuno fa quando i ruoli sono invertiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'eraL'ex cantante delle Spice Girls Mel C si è sposata con il modello Chris Dingwall in un matrimonio con pochi invitati, tra amici e parenti.
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Temi più discussi: L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'era; Mel C si è sposata: il sì a sorpresa con Chris Dingwall. Tutti i dettagli; Mel C delle Spice Girls si è sposata con Chris Dingwall; Mel C, l'ex Spice Girl si è sposata con il modello Chris Dingwall.
Melanie C ha detto sì al compagno Chris Dingwall in una romantica cerimonia in Inghilterra, ma a far parlare è stato anche l’abito da sposa. A realizzarlo è stata infatti Victoria Beckham, che non ha potuto partecipare alle nozze ma ha voluto essere comunque facebook
La Spice Girl Melanie 'Mel C' Chisholm ha sposato il modello Chris Dingwall in un abito di raso con taglio a sottoveste progettato da Victoria Beckham, con due motivi in pizzo di Lione floreale ritagliati e posizionati a mano sull'abito per creare un motivo su mis reddit
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