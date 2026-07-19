L'ex cantante delle Spice Girls Mel C si è sposata con il modello Chris Dingwall in un matrimonio con pochi invitati, tra amici e parenti. L'abito indossato dalla sposa è stato disegnato da Victoria Beckham. La figlia diciassettenne di Mel C, nata da una relazione precedente, ha fatto da damigella d’onore. La relazione tra Mel C e Thomas Starr, imprenditore immobiliare, si è conclusa nel 2012 dopo dieci anni.

Nulla di sfarzoso, giusto amici e parenti lontani dai riflettori per celebrare l'amore tra due persone. A fare da damigella d'onore alla sposa c'era sua figlia diciassettenne, Scarlett, nata dalla precedente relazione della Sporty Spice con l'imprenditore immobiliare Thomas Starr, durata dieci anni e finita nel 2012. «Mel e Chris desideravano un matrimonio sobrio, lei non voleva una cerimonia sfarzosa ma qualcosa di più intimo ed elegante», ha rivelato una fonte vicina alla coppia. «Mel aveva giurato che non si sarebbe mai sposata, un grande matrimonio non faceva proprio per lei». La location, una dimora georgiana completamente restaurata che conserva il suo fascino storico, è immersa nelle colline tra fiumi e natura: una villa di campagna elegantissima e discreta, circondata dal Parco Nazionale delle North Pennines. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'era

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