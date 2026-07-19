Mel C sposa | onde blande e manicure rossa il beauty look di Scary Spice per dire sì a Chris Dingwall

Da vanityfair.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cantante nota come Mel C si è sposata con Chris Dingwall. La cerimonia si è svolta con un look semplice e naturale, caratterizzato da onde morbide e una manicure rossa. Le foto pubblicate da British Vogue mostrano una sposa senza trucco appariscente, con un’acconciatura leggera e un trucco minimal, ad eccezione della manicure colorata. La scelta dell’outfit e del trucco riflette un approccio essenziale, senza dettagli appariscenti.

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Un matrimonio all'insegna dell'essenzialità, dunque, proprio come il beauty look della sposa - che si scorge dalle foto pubblicate in esclusiva da British Vogue -, devoto a un'essenzialità senza sforzo, senza orpelli o eccessi, eccetto per una decisa nota di colore. Capelli: la libertà di onde blande Per il suo grande giorno Mel C si è affidata alle mani del suo hair stylist di fiducia, Carl Bembridge, che ha pensato per lei a una proposta molto semplice, lontana dal rigore hair e dai formalismi tipici delle spose. Niente raccolti elaborati, chignon eleganti o acconciature scenografiche, dunque. La sposa ha preferito puntare... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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