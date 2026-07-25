Mediterraneo bollente temperature fino a 32° | aumento rischio nubifragi in estate e diffusione specie aliene La mappa

Le temperature del mare nel Mediterraneo hanno raggiunto fino a 32°C tra Algeria, Tunisia e Libia, con valori fino a 6 gradi sopra la media. Questa situazione aumenta il rischio di nubifragi in estate e favorisce la diffusione di specie aliene. Le acque calde rappresentano un cambiamento significativo rispetto alle condizioni abituali, trasformando il bacino in un grande serbatoio di calore.

Il Mediterraneo si sta trasformando in un enorme serbatoio di calore. Le temperature superficiali del mare hanno raggiunto livelli eccezionali, con valori fino a 6 gradi superiori alla media climatica in alcune aree del bacino occidentale e punte prossime ai 32 °C tra Algeria, Tunisia e Libia. Un’anomalia che preoccupa climatologi e biologi marini perché può avere conseguenze dirette sul meteo, sulla biodiversità e sull’economia delle coste. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Caldo, temperature in aumento. La protezione civile: Probabili valori di 40-42 gradi

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