Gli esperti del mare lanciano l' allarme Il Mediterraneo è più caldo Così prosperano le specie aliene

Da bari.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli esperti avvertono che il riscaldamento del Mediterraneo favorisce la crescita di specie aliene. La Puglia, con le sue spiagge e acque, sta assistendo a un aumento di queste specie, considerate invasive. Il fenomeno è collegato all’aumento delle temperature marine, che permette a organismi non autoctoni di prosperare e diffondersi lungo le coste. Non si tratta di un’invasione vera e propria, ma di una crescita significativa di specie non originarie dell’area.

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La Puglia è stata invasa dagli alieni? Sì e no. Nel momento in cui il Tacco d’Italia rivolge il suo sguardo verso il mare – tra bagni, spiagge affollate e ristoranti di pesce – qualcosa si annida nelle acque: si tratta di specie dette «aliene», arrivate da lontano e in grado, spesso, di sconvolgere interi ecosistemi, con ricadute ambientali ed economiche. Ma niente paura, il Mediterraneo rimane un mare sicuro e non c’è motivo di rinunciare alle vacanze. A spiegarlo è Roberto Carlucci, professore di Ecologia al Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e ambiente dell’università di Bari e del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (Conisma). 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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