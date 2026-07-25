Maxi operazione tra Cagliari e Nuoro | nel mirino un gruppo che progettava assalti ai portavalori
Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ampia operazione tra Cagliari e Nuoro, arrestando diverse persone. Le misure cautelari sono state applicate a soggetti sospettati di far parte di un gruppo criminale. L’indagine si concentra su un’organizzazione che avrebbe pianificato assalti ai portavalori. L’operazione ha coinvolto numerosi agenti e si è conclusa con il fermo di alcuni sospettati.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz delle forze dell’ordine in Sardegna. Maxi operazione della Polizia di Stato nelle province di Cagliari e Nuoro, dove sono state eseguite diverse misure cautelari nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate di far parte di un’organizzazione criminale. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe progettato assalti a furgoni portavalori e ad altri obiettivi considerati di particolare interesse. Coinvolti circa 130 agenti. L’intervento è stato coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, che ha diretto le attività sul territorio con il supporto di un imponente dispositivo composto da circa 130 agenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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