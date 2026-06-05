Assalti ai portavalori in manette l' uomo che pedinava i furgoni per pianificare i colpi

Un uomo è stato arrestato mentre pedinava i furgoni di un portavalori, presumibilmente per pianificare un colpo. L’arresto si aggiunge a quello di altri membri della banda coinvolti nell’assalto avvenuto il 18 marzo a Vignola, nel Modenese. La polizia ha fermato l’individuo durante le attività di sorveglianza, che indicano un tentativo di preparare un furto con modalità simili a quello già verificato. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti e altri partecipanti.

C'è un nuovo arresto della banda che, lo scorso 18 marzo, si è resa protagonista dell'organizzazione di un assalto a un portavalori a Vignola, nel Modenese. Lo riporta Foggia Today.Dopo quell'episodio, lo scorso 9 aprile, la Polizia di stato ha dato esecuzione a 16misure cautelari in carcere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Assalto al portavalori, ecco chi sono i due fermati. Caccia ai complici

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