La polizia ha eseguito un’operazione nelle province di Cagliari e Nuoro, arrestando alcuni soggetti coinvolti in un gruppo che avrebbe pianificato assalti a furgoni portavalori e altri obiettivi di rilievo. È stata emessa un’ordinanza di misure cautelari nei confronti delle persone indagate. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedita a colpi di elevato livello criminale.

Avrebbero pianificato l’assalto a furgoni portavalori e ad altri obiettivi di particolare rilevanza. Vasta operazione della polizia nelle province di Cagliari e Nuoro per l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni soggetti gravemente indiziati di appartenere al gruppo. L’operazione è coordinata sul piano operativo dal Servizio Centrale Operativo con impegnati circa 130 agenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Banda assaltava furgoni portavalori, vasta operazione della polizia a Cagliari e Nuoro

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Carovigno, assalto al furgone portavalori: banda fermata in pochi secondi

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