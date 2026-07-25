Le autorità francesi hanno evacuato circa 60.000 persone vicino a Bordeaux, portando il totale delle evacuazioni tra Francia e Spagna a oltre 220.000. Gli incendi continuano a interessare vaste aree, con l’esercito impegnato nelle operazioni di contenimento. Madrid ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, mentre i vigili del fuoco cercano di domare le fiamme che si sono estese in più regioni.

Le autorità francesi hanno ordinato l' evacuazione di quasi 60.000 persone nei pressi di Bordeaux, portando a oltre 220.000 il numero totale di persone evacuate a causa degli incendi tra Francia e Spagna. Circa 200.000 persone sono state evacuate nel sud-ovest della Francia, nelle regioni della Gironda e delle Landes. Il presidente francese Emmanuel Macron ha mobilitato l’esercito per fornire supporto alle operazioni di soccorso. Emergenza anche in Spagna Nel frattempo, in Spagna, un incendio vicino a Madrid è "oltre la capacità" dei vigili del fuoco di contenerlo, dopo che tre roghi a ovest della capitale si sono uniti in un unico incendio: il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ordinando l’evacuazione di 25. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Maxi incendi tra Francia e Spagna, oltre 220mila evacuati: l'esercito in campo, Madrid dichiara l'emergenza nazionale

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Emergenza incendi in Francia e Spagna. Oltre 220mila evacuati

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