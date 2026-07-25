Massimo Mauro ha commentato le dichiarazioni di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo, criticando il loro tempo richiesto e la scelta di Guardiola. Mauro ha espresso sorpresa per il fatto che abbiano preso tempo e ha sottolineato come la decisione di coinvolgere l’allenatore spagnolo rifletta una consapevolezza della fretta dell’Italia di qualificarsi alle principali competizioni. Ha invitato Malagò a incontrare i club per affrontare le questioni sul tavolo.

L a prima impressione di Massimo Mauro alle parole di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo? "Mi ha spiazzato il tempo che hanno chiesto. Il fatto che avessero pensato a Guardiola mi aveva convinto che fossero consci della fretta che ha l’Italia nel doversi qualificare alle competizioni più importanti. Aspettare otto anni che significa?". Lei ha una risposta? "No. Forse il presidente Malagò avrebbe dovuto parlarne prima con Leonardo e Maldini. Non credo che l’Italia possa aspettare otto anni: deve tornare a essere protagonista agli Europei e a partecipare ai Mondiali". Senza Pep Guardiola, però. "Con lui hanno fatto tutti una brutta figura: prendere Guardiola e dire che ci vogliono otto anni è un controsenso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Ora Malagò si sieda a parlare con i club. Con Guardiola una brutta figura di tutti perché..."

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