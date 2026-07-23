Silvestrin ha commentato che Guardiola avrebbe valutato l’ipotesi di allenare l’Italia solo perché c’è Maldini. La dichiarazione è stata rilasciata ai microfoni di Milannews24, in un intervento dedicato alle prospettive future della nazionale italiana e alla possibilità di un suo incarico sulla panchina.

di Alberto Petrosilli Silvestrin ai microfoni di Milannews24 ha fatto il punto sul futuro dell’Italia e sul possibile arrivo di Guardiola sulla panchina degli azzurri. Le dichiarazioni. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, Enrico Silvestrin ha fatto il punto sulla Nazionale parlando anche di Maldini e di Guardiola. Cosa ha detto. MALDINI – « Per quanto riguarda il discorso del CT, non mi sorprende il fatto che Maldini abbia accettato. Conoscendolo, credo che per lui fosse impossibile non accettare la chiamata dell’Italia. Sicuramente però so anche che, se lui ha accettato, ha accettato dietro una serie di garanzie strategiche di progetto inossidabili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Silvestrin non ha dubbi: «Guardiola si è seduto a parlare con l’Italia solo perché c’è Maldini» – VIDEO

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