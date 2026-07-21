Il presidente della Figc ha dichiarato che il tecnico della nazionale potrebbe avere alcune eccezioni di budget. Ha precisato che parlare con lui non rappresenta una mancanza di rispetto verso altri. La discussione riguarda la gestione finanziaria e le decisioni strategiche legate alla squadra nazionale. Malagò ha anche specificato che eventuali scelte di figure di vertice sono fatte considerando le esigenze del progetto, senza implicare preferenze personali. Non sono stati forniti dettagli sui limiti o le modalità di queste eccezioni di budget.

Il presidente della Figc Giovanni Malagò a Cronache di Spogliatoio. Parla ovviamente di Nazionale. “Se tu scegli un direttore generale, un amministratore delegato e gli dai un incarico e magari lui ha vinto le sue non resistenze, le sue riflessioni che potevano essere potenzialmente contrarie perché questa parola gli ha dato fiducia, tu non puoi arrivare lì e dici: ‘Prendiamo Mario Rossi o prendiamo Giorgio Bianchi’. Questo nome deve essere frutto di qualcosa che hai in comune. Ci sono anche degli aspetti finanziari, aspetti di budget. Sul brevemedio insomma, insomma, dire che c’è da stringere i denti e la cinghia è dire poco. Però si son fatte delle eccezioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò: “Per Guardiola possibili eccezioni di budget. Parlare con lui non è mancanza di rispetto nei confronti di altri”

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