Maurizio Guglielmi, considerato il fondatore della chirurgia pediatrica a Padova, è morto a 92 anni. La sua scomparsa è avvenuta sabato 25 luglio nella città dove era nato nel 1934, Asiago. Guglielmi aveva dedicato gran parte della sua vita alla medicina e alla chirurgia pediatrica, lasciando un segno importante nel settore. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Se ne è andato lì dov’era nato nel 1934, ad Asiago, in quell’altopiano vicentino che tanto amava. All’età di 92 anni, la mattina di sabato 25 luglio, è scomparso il professor Maurizio Guglielmi, ritenuto uno dei padri della chirurgia oncologica pediatrica in Italia, a lungo docente dell’Università di Padova e medico dell’Azienda ospedaliera di Padova, dove nel 1987, assieme ai colleghi Francesco Pagano, Franco Zacchello, Giovanni Franco Zanon e Giacomo Passerini Glazel, aveva appunto creato un centro specializzato nei trapianti renali nel bambino, che sarebbe presto diventato un punto di riferimento a livello nazionale. Celebre, nel 1993, la sua partecipazione ad un intervento per separare due gemelle siamesi originarie del Benin. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Padova.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Maurizio Guglielmi, morto a 92 anni il padre della chirurgia pediatrica a Padova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Patrizio Ft. Nico Desideri - Vince sempe tu (Official Video 2026)

Notizie e thread social correlati

Addio ad Amerigo Sarri: è morto il padre del tecnico Maurizio. Ex ciclista e amico di Gino Bartali, aveva 97 anniAmerigo Sarri, ex ciclista e amico di Gino Bartali, è deceduto all’età di 97 anni.

Italia protagonista nella chirurgia pediatrica mondiale: un campano alla guida della IPEGUn medico italiano, proveniente da Napoli, è stato scelto per guidare la IPEG, la principale società scientifica internazionale di chirurgia...

Maurizio Guglielmi, morto a 92 anni il padre della chirurgia pediatrica a PadovaCelebre, nel 1993, la sua partecipazione ad un intervento per separare due gemelle siamesi. La rettrice Mapelli: Eccellenza clinica e qualità umane ... corrieredelveneto.corriere.it

Addio a Maurizio Guglielmi, fondatore della Chirurgia pediatrica a Padova. Mapelli: Un punto di riferimento per generazioni di studentiPADOVA - È venuto a mancare Maurizio Guglielmi, fondatore della Chirurgia pediatrica dell’Università di ... msn.com