Italia protagonista nella chirurgia pediatrica mondiale | un campano alla guida della IPEG

Un medico italiano, proveniente da Napoli, è stato scelto per guidare la IPEG, la principale società scientifica internazionale di chirurgia laparoscopica e robotica pediatrica. La nomina è stata annunciata dagli Stati Uniti, dove si trova la sede dell’organizzazione. Questa decisione segna un riconoscimento importante per la chirurgia pediatrica italiana a livello globale. La nomina riguarda un professionista con esperienza nel settore, che ora assume un ruolo di leadership internazionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Dagli Stati Uniti lo sguardo si è posato su Napoli per la guida della IPEG (International Pediatric Endosurgery Group), la più importante società scientifica internazionale di chirurgia laparoscopica e robotica pediatrica. L’onore di questa carica è andato al professor Ciro Esposito, Ordinario di Chirurgia pediatrica dell’Università Federico II e direttore della UOC di Chirurgia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera federiciana. Così, Napoli si conferma sempre più al centro della chirurgia pediatrica internazionale e rafforza il proprio legame scientifico con gli Stati Uniti. La nomina è stata resa ufficiale in occasione del Congresso Mondiale di Chirurgia Pediatrica, che si è svolto a Vienna davanti a una platea di circa 1500 chirurghi pediatrici provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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