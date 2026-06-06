Italia protagonista nella chirurgia pediatrica mondiale | un campano alla guida della IPEG
Un medico italiano, proveniente da Napoli, è stato scelto per guidare la IPEG, la principale società scientifica internazionale di chirurgia laparoscopica e robotica pediatrica. La nomina è stata annunciata dagli Stati Uniti, dove si trova la sede dell’organizzazione. Questa decisione segna un riconoscimento importante per la chirurgia pediatrica italiana a livello globale. La nomina riguarda un professionista con esperienza nel settore, che ora assume un ruolo di leadership internazionale.
Tempo di lettura: 3 minuti Dagli Stati Uniti lo sguardo si è posato su Napoli per la guida della IPEG (International Pediatric Endosurgery Group), la più importante società scientifica internazionale di chirurgia laparoscopica e robotica pediatrica. L’onore di questa carica è andato al professor Ciro Esposito, Ordinario di Chirurgia pediatrica dell’Università Federico II e direttore della UOC di Chirurgia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera federiciana. Così, Napoli si conferma sempre più al centro della chirurgia pediatrica internazionale e rafforza il proprio legame scientifico con gli Stati Uniti. La nomina è stata resa ufficiale in occasione del Congresso Mondiale di Chirurgia Pediatrica, che si è svolto a Vienna davanti a una platea di circa 1500 chirurghi pediatrici provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Primario di chirurgia pediatrica, Mangialardi: "Passaggio gestito in modo pessimo". Protesta anche Italia Viva
Chirurgia della tiroide, un percorso integrato e dedicato alla Chirurgia generale della ValtidoneA Piacenza, il trattamento delle patologie della tiroide e delle paratiroidi avviene attraverso un percorso integrato che coinvolge diversi...
Temi più discussi: Antidrogeno sotto la lente: la fisica italiana protagonista della misura più accurata mai realizzata sull’antimateria; La Clinica Oftalmologica di Chieti protagonista al congresso nazionale: interventi di retina in diretta dall'ospedale; Metsola celebra il 2 giugno: Italia protagonista dell'Europa; Chirurgia ginecologica, intervento da record a Modena: rimosso utero di quasi 4 chili.
La Asl Roma 1 fa da protagonista al 112° Congresso Nazionale di Otorinolaringoiatria organizzato dalla SIO - Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale negli spazi dell’ #Auditorium Morricone. Nelle varie sessioni, che hanno tocc x.com
La chirurgia italiana protagonista in Cina Dal 15 al 17 maggio il Prof. Ludovico Docimo ha partecipato al 16° Simposio sul Cancro del Colon-Retto della Zhejiang University, in Cina, come ospite d’onore e Visiting Professor dell’ateneo asiatico, oggi tra i facebook
Tumori della laringe, il Monaldi di Napoli protagonista al congresso nazionale di otorinolaringoiatriaIl professor Tortoriello ha tenuto la relazione inaugurale al congresso SIOeChCF 2026 a Roma. Operato il 170° paziente dal Nord per carcinoma laringeo ... napolitoday.it
Ospedale Santa Croce: Un’eccellenza italiana nella chirurgia della manoUn prestigioso riconoscimento per la struttura di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo, diretta dal dottor Lorenzo Giosuè Marzona (foto), è arrivato dalla Società ... lanazione.it