Amerigo Sarri, ex ciclista e amico di Gino Bartali, è deceduto all’età di 97 anni. Figura di rilievo nel ciclismo toscano del secondo dopoguerra, era considerato un punto di riferimento nel movimento delle due ruote. È il padre di Maurizio Sarri, attuale allenatore di calcio. La notizia della sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

È morto Amerigo Sarri, storico protagonista del ciclismo toscano, figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra e padre di Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta. Aveva 97 anni. Da tempo abitava nel comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Amerigo Sarri si avvicinò al ciclismo subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale e proprio nel Comune di nascita strinse un’amicizia con Gino Bartali. La sua avventura in bici iniziò nel 1946, nella categoria allievi, con la maglia dell’U.S. Figline Valdarno, ottenendo nove vittorie e mettendo in mostra qualità importanti al punto da esser definito come una delle più interessanti promesse del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio ad Amerigo Sarri: è morto il padre del tecnico Maurizio. Ex ciclista e amico di Gino Bartali, aveva 97 anni

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