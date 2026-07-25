Il Colle ha espresso disappunto sulla nuova legge sui minori, firmata da un partito di maggioranza, che prevede la punibilità automatica dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo dimostrare l'incapacità di intendere. La Presidenza della Repubblica ha mostrato apertura alla moral suasion, senza appoggiare la normativa così com’è. La legge, criticata per aver modificato la logica giuridica, ha sollevato preoccupazioni tra le istituzioni.

Il Colle non ci sta. Al Quirinale la pazienza scarseggia. La nuova legge sui minori firmata FdI, quella che i maligni chiamano "anti-maranza", non piace per niente a Sergio Mattarella: ribalta la logica giuridica, rendendo i ragazzi tra 14 e 18 anni punibili sempre, salvo dimostrare l'incapacità di intendere. Un cortocircuito che tocca l'articolo 31 della Costituzione e la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo. Roba che può far tremare il testo davanti alla Consulta. E quando si parla di incostituzionalità, Mattarella si sveglia: non giudica il merito securitario, solo la tenuta costituzionale. Nel mirino del Colle finisce pure il decreto migranti, con quel discrimine sui ricongiungimenti familiari giudicato ad alto rischio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mattarella vigila sulla legge anti-maranza: al Colle la stretta sui minori non piace, pronta la moral suasion

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