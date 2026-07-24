Minori imputabili dai 14 anni stretta anti-maranza è bufera

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato una norma che abbassa l’età di imputabilità penale a 14 anni e introduce l’onere della prova sulla capacità di intendere e volere in capo alla difesa. La misura ha suscitato reazioni contrastanti: Lega e FdI hanno commentato positivamente, mentre Forza Italia si è mostrata più cauta. Le opposizioni hanno criticato la decisione, definendola solo propaganda. La norma prevede inoltre una stretta contro la messa in discussione della responsabilità dei minori.