Minori imputabili dai 14 anni stretta anti-maranza è bufera
Il Consiglio dei ministri ha approvato una norma che abbassa l’età di imputabilità penale a 14 anni e introduce l’onere della prova sulla capacità di intendere e volere in capo alla difesa. La misura ha suscitato reazioni contrastanti: Lega e FdI hanno commentato positivamente, mentre Forza Italia si è mostrata più cauta. Le opposizioni hanno criticato la decisione, definendola solo propaganda. La norma prevede inoltre una stretta contro la messa in discussione della responsabilità dei minori.
La norma in Cdm: l’onere della “non capacità di intendere e volere” spetterà alla difesa. Lega e FdI esultano, gelo di Forza Italia. Le opposizioni: “Vergogna, solo propaganda”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Nuova stretta anti-maranza: dai 14 ai 18 anni minori sempre imputabili salvo prova contrariaA partire da oggi, i minori tra i 14 e i 18 anni sono sempre imputabili, salvo che si dimostri la loro incapacità di intendere e di volere.
Il governo vara la «norma anti maranza»: minori imputabili dai 14 anni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»Il governo ha approvato un disegno di legge che abbassa da 15 a 14 anni l’età in cui i minori possono essere imputati.
Temi più discussi: Dai 14 ai 18 anni minori imputabili salvo prova contraria. Meloni: Chi sbaglia deve rispondere; Guerra ai baby-delinquenti, minori imputabili dai 14 anni; Ok alla norma anti maranza: minori imputabili da 14 anni. Meloni: Chi sbaglia paga; Il CdM approva norma sull'imputabilità dei minori. Meloni: Chi sbaglia deve rispondere.
Dai 14 ai 18 anni minori imputabili salvo prova contraria. Meloni: Chi sbaglia deve rispondere - Il Sole 24 ORE x.com
Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. È il cuore di quella che il governo presenta come una stretta sui reati commessi dai giovanissimi. Cosa cambia in concreto. Fino a og facebook
Guerra ai baby-delinquenti, minori imputabili dai 14 anniLa capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. ansa.it
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