Dalla moral suasion al rigore costituzionale | gli 85 anni di Mattarella

Per l’85esimo compleanno di Sergio Mattarella, si è assistito a una grande quantità di messaggi di auguri provenienti da cittadini, istituzioni e politici sui social media. La ricorrenza ha suscitato anche riflessioni sulle dinamiche politiche e istituzionali italiane, che si sono intrecciate con il rispetto e l’affetto manifestato pubblicamente. Non sono stati annunciati eventi ufficiali o celebrazioni pubbliche.

L’ ottantasisstimo compleanno di Sergio Mattarella segna un momento di riflessione profonda sulle dinamiche politiche e istituzionali che attraversano l’ Italia, accompagnato da un’imponente ondata di affetto e dai tantissimi messaggi di auguri apparsi sui social media da parte di cittadini, istituzioni e rappresentanti politici. Giunto al suo undicesimo anno al Quirinale, il Capo dello Stato festeggia questo traguardo anagrafico a Castelporziano insieme agli affetti familiari più cari, per poi fare immediato ritorno alle sue funzioni ufficiali. L’attuale scenario politico nazionale e internazionale richiede infatti un presidio costante e rigoroso da parte della massima carica dello Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Allora al pfrofessorone qui dobbiamo rimettertelo al suo posto visto che si crede importante e infallibile nelle Idiozie populista che spara Mattarella non è il Messia. Qui il fenomeno dimentica che la Costituzione gli attribuisce la grazia. Se non si conoscono le x.com