Mario Roggero la procura generale di Cassazione chiede la conferma della condanna L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori | Pregate per me – Il video

La Procura generale di Cassazione ha richiesto la conferma di una condanna di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere coinvolto in un episodio di sparatoria. L’uomo, residente in provincia di Cuneo, aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio. L’appello dell’imputato, che ha chiesto preghiere, è stato presentato dopo la decisione della corte di primo grado.

La Procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio. La sentenza è attesa nel pomeriggio. L’appello sui social. Alla vigilia del verdetto, il gioielliere ha affidato ai social un appello. In un video pubblicato sul proprio profilo Facebook si è detto profondamente provato dall’attesa: «Questa situazione ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni sopportiamo un calvario che non abbiamo scelto». Infine, i ringraziamenti «per tutto quello che avete fatto per noi finora. 🔗 Leggi su Open.online

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