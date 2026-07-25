Haaland al matrimonio di Donnarumma | acclamato fuori dalla chiesa

Al matrimonio di Donnarumma e Alessia, Haaland è stato acclamato fuori dalla chiesa di Locorotondo in Puglia. Il bomber norvegese ha ricevuto cori e richieste di autografi da parte di alcuni presenti, tra i vip più noti dell’evento. L’atleta è stato riconosciuto tra i partecipanti e ha interagito con i fan prima di lasciare la cerimonia. Non sono stati segnalati altri dettagli sul suo coinvolgimento o sulla presenza di altri ospiti.

Cori e richieste di autografo per il bomber norvegese tra i vip più illustri del matrimonio di Donnarumma e Alessia che si è tenuto nella chiesa di Locorotondo in Puglia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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