Donnarumma e Alessia Elefante il matrimonio dell’anno è arrivato | Haaland e Guardiola fanno sognare i tifosi

Il portiere della nazionale e del Manchester City si sposerà ufficialmente il 24 luglio 2026 nella Valle d’Itria, in Puglia. Dopo un matrimonio civile celebrato in segreto lo scorso maggio, il rito sarà celebrato in una location suggestiva. La coppia si prepara a vivere il secondo matrimonio.

Gianluigi Donnarumma, capitano della nazionale azzurra e portiere del Manchester City, si prepara a dire sì per la seconda volta. Dopo un rito civile celebrato in gran segreto lo scorso maggio, il 24 luglio 2026 il portiere classe 1999 sposa ufficialmente Alessia Elefante nella cornice da cartolina della Valle d’Itria, in Puglia. Un matrimonio blindato, organizzato nei minimi dettagli, che promette di essere uno degli eventi più glamour dell’estate italiana. La storia d’amore tra Gigio e Alessia affonda le radici nel 2016, quando entrambi erano poco più che adolescenti a Castellammare di Stabia. Da allora non si sono più lasciati: lei lo ha seguito prima a Milano, durante gli anni d’oro al Milan, poi a Parigi con il trasferimento al Paris Saint-Germain nel 2021, e infine a Manchester. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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