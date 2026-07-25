Matrimonio Donnarumma | la gaffe dell’inviata del TG2 diventa virale

Durante la copertura del matrimonio di un calciatore in Valle d’Itria, un’inviata del TG2 ha commesso un errore nel racconto. La giornalista ha pronunciato una frase sbagliata, attirando l’attenzione sui social media. La scena è diventata virale, con molti utenti che hanno condiviso il momento. La celebrazione si è svolta in una location di campagna, con invitati e dettagli ancora da definire.

. La celebrazione del matrimonio di Gigio Donnarumma in Valle d’Itria finisce al centro dell’attenzione per un clamoroso scivolone dell’inviata sul posto. Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono finiti al centro dell’attenzione mediatica non solo per il loro matrimonio celebrato nella suggestiva Valle d’Itria, ma anche per una clamorosa gaffe televisiva che, in poche ore, ha fatto il giro del web. A rendere il momento indimenticabile è stata l’inviata del TG2 Sport Donatella Cupertino, protagonista di un lapsus durante un collegamento in diretta dalla Puglia che ha trasformato una cronaca di festa in una scena surreale diventata immediatamente virale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gaffe in diretta al matrimonio di Donnarumma: l’inviata Rai dice “funerali” e il video diventa viraleDurante la trasmissione in diretta di un matrimonio, un’inviata Rai ha pronunciato la parola “funerali” invece di “festa”.

“Tra poche ore i funerali di Gigio Donnarumma e della compagna Alessia”: l’incredibile gaffe dell’inviata Rai al matrimonio del portiere è viraleTra poche ore si terranno i funerali di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia.

Temi più discussi: La gaffe in diretta alle nozze di Donnarumma: I funerali del capitano della Nazionale; Gaffe in diretta Rai, i funerali di Donnarumma e della compagna invece delle nozze. E il video del collegamento da Locorotondo è virale; Donnarumma matrimonio, gaffe in diretta della giornalista: I funerali del capitano della Nazionale; La gaffe dell'inviata Tg Rai Sport alle nozze di Donnarumma: Tra poco qui i funerali del portiere e di Alessia Elefante.

Tra poche ore i funerali di Gigio Donnarumma e della compagna Alessia: l'incredibile gaffe dell'inviata Rai al matrimonio del portiere è virale - Il Fatto Quotidiano ilfattoquotidiano.it/2026/07/25/tra… x.com

Matrimonio Donnarumma, top e flop: la viking row di Haaland, la gaffe della giornalista, Sfera Ebbasta e Ozuna sul palco, le battute di Pio e AmedeoUn matrimonio ricco di colpi di scena, quello di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. La coppia si è sposata ieri, venerdì 24 luglio, ... msn.com

Matrimonio di Donnarumma, gaffe in diretta della giornalista, il lapsus diventa virale: I funerali del calciatore e compagnaUn errore di pochi secondi durante un collegamento tv ha fatto rapidamente il giro del web, proprio mentre il portiere e Alessia Elefante festeggiavano il loro attesissimo matrimonio. libero.it