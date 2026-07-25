Matrimonio Donnarumma | Gigio emozionato all' ingresso in chiesa di Alessia

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere è apparso molto emozionato mentre entrava nella chiesa di Locorotondo per il matrimonio della sposa Alessia Elefante.

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Il portiere è parso particolarmente emozionato all'ingresso nella chiesa di Locorotondo della sposa Alessia Elefante. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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