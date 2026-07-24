Il matrimonio tra Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si è svolto nel tardo pomeriggio in una chiesa antica di San Giorgio Martire, nel cuore della Valle d’Itria. La cerimonia è stata officiata da don Bruno. Alla celebrazione hanno partecipato amici e familiari, con decorazioni di rose bianche e atmosfere romantiche. La coppia, insieme da dieci anni, ha festeggiato con una notte di festa nel borgo pugliese.

Le nozze sono state celebrate nel tardo pomeriggio da don Bruno nell’antica chiesa Madre di San Giorgio Martire, uno dei simboli del borgo pugliese che tra le atmosfere bianche e romantiche tipiche della Valle d’Itria ha conquistato il cuore degli sposi. Ad accompagnare l’arrivo di Gianluigi e Alessia sono state le folate di vento maestrale, che hanno aggiunto un tocco suggestivo alla cerimonia. In realtà la coppia aveva già pronunciato il primo sì in segreto: all’inizio di maggio Gigio e Alessia avevano infatti celebrato il rito civile, scegliendo ora di condividere la grande festa con familiari, amici e alcune delle persone più importanti incontrate durante il percorso professionale e di vita del calciatore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, le foto del matrimonio in Puglia: dieci anni d’amore, rose bianche e una notte di festa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante Matrimonio a Sorpresa

Notizie e thread social correlati

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonioGigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposeranno in Puglia, con una cerimonia religiosa nel centro storico di Locorotondo.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante oggi sposi, la festa esclusiva prima del “sì” (sulle note di Ramazzotti)Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati in Puglia, dove hanno celebrato con una festa privata prima del matrimonio.

Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, tutti i dettagli sulle nozze in Puglia; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonio; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi: tutto sul matrimonio del calciatore azzurro; Gigio e Alessia Elefante si sposano: il sì in Puglia. Tra gli invitati Haaland, Maldini, Guardiola, Barella.

Dalla cerimonia nella chiesa di San Giorgio Martire alla festa in una masseria tra gli ulivi, il racconto delle nozze di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante: il bacio davanti al piccolo Leo, gli ospiti del mondo del calcio e le esibizioni di Sfera Ebbasta e Ozuna x.com

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono detti sì: matrimonio da favola in Puglia tra lusso, emozioni e ospiti vipArrivano le prime immagini del matrimonio di Donnarumma a Locorotondo: oggi il portiere della nazionale e la sua storica compagna hanno detto si ... ultimenotizieflash.com

Matrimonio Gigio Donnarumma sposa Alessia Elefante in Puglia: tutti i dettagli delle nozze vipGigio Donnarumma sposa Alessia Elefante in Puglia: location da sogno, invitati vip, festa blindata e tutti i dettagli delle nozze nella Valle d’Itria. blogdilifestyle.it