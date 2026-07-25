Matrimonio a tema Titanic ma arrivano con un’auto davvero iconica | la coppia diventa virale sul web

Una coppia ha celebrato il proprio matrimonio con un tema ispirato al Titanic. Per l’occasione, sono arrivati alla cerimonia a bordo di un’auto storica, considerata iconica. La scelta ha attirato l’attenzione e ha reso la loro presenza virale sui social media. La coppia ha deciso di trasformare il giorno del matrimonio in un tributo cinematografico, distinguendosi da cerimonie più tradizionali.

C’è chi sceglie un matrimonio tradizionale, con abito bianco, fiori discreti e cerimonia classica. E poi ci sono Deanna Director e Billy Hiller, che hanno deciso di trasformare il loro giorno più importante in un tributo cinematografico che ha dell’incredibile. Un matrimonio a tema Titanic, completo di costumi d’epoca, replica della celebre collana Cuore dell’Oceano e dettagli che avrebbero fatto sorridere persino James Cameron. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando gli sposi si sono presentati alla cerimonia a bordo della leggendaria Ectomobile di Ghostbusters. Le nozze si sono celebrate sabato 11 luglio 2020 al ristorante Aquarelle di New York, in piena pandemia, con una formula che ha saputo coniugare nostalgia anni Novanta, passione cinefila e un pizzico di sana follia creativa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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