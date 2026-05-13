Anna Pepe al Quirinale con Mattarella la foto diventa virale ma sul web si insinua un dubbio
Una foto pubblicata sui social ha catturato l’attenzione degli utenti, mostrando Anna Pepe al Quirinale con il presidente della Repubblica. Nel post, Pepe ha scritto “Grazie per l’invito Mr President”, dando il via a numerosi commenti e condivisioni. La fotografia ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando discussioni e anche alcuni dubbi tra gli utenti riguardo all’evento.
Il post di Anna Pepe al Quirinale infiamma i social. “Grazie per l’invito Mr President”. Bastano poche parole e una foto per mandare in tilt Instagram. Nelle ultime ore lo scatto pubblicato da Anna Pepe insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è diventato virale, scatenando una valanga di commenti tra ironia, incredulità e polemiche. Nella foto i due appaiono sorridenti durante l’incontro ufficiale al Palazzo del Quirinale per il 145esimo anniversario della Società Italiana degli Autori ed Editori. Eppure, più che l’evento istituzionale, ad attirare l’attenzione del pubblico è stato tutto il resto. “Sembra fatta con l’IA”: la reazione dei social alla foto con Mattarella.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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