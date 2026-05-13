Anna Pepe al Quirinale con Mattarella la foto diventa virale ma sul web si insinua un dubbio

Una foto pubblicata sui social ha catturato l’attenzione degli utenti, mostrando Anna Pepe al Quirinale con il presidente della Repubblica. Nel post, Pepe ha scritto “Grazie per l’invito Mr President”, dando il via a numerosi commenti e condivisioni. La fotografia ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando discussioni e anche alcuni dubbi tra gli utenti riguardo all’evento.

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