Si sposano a tema Titanic ma l’arrivo al matrimonio sorprende tutti | c’entra Ghostbusters

Da cinemaserietv.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli sposi hanno organizzato un matrimonio a tema Titanic, con abiti e decorazioni ispirati al film. Tuttavia, all’arrivo al luogo della cerimonia, sono stati sorpresi da un gruppo vestito da Ghostbusters, che ha invaso la scena con costumi e gadget. La coppia e gli invitati sono rimasti senza parole, mentre i partecipanti hanno scattato foto e registrato video dell’inaspettato intervento. La cerimonia è proseguita dopo circa dieci minuti, con gli sposi che hanno continuato il ricevimento normalmente.

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C’è chi sceglie un matrimonio tradizionale e chi, invece, trasforma il giorno delle nozze in qualcosa di molto più personale e originale. È quello che hanno fatto Deanna Director e Billy Hiller, che hanno organizzato un matrimonio interamente ispirato al loro film preferito, Titanic, arricchito da costumi, una replica della celebre collana Cuore dell’Oceano e tanti riferimenti al film di James Cameron. Ma c’è stato anche un inaspettato omaggio a Ghostbusters: gli sposi sono arrivati a bordo dell’iconica Ectomobile. Le nozze, progettate in chiave ironica, sono state celebrate sabato 11 luglio 2020 al ristorante Aquarelle di New York.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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