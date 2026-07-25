Si sposano a tema Titanic ma l’arrivo al matrimonio sorprende tutti | c’entra Ghostbusters

Notizia in breve

Gli sposi hanno organizzato un matrimonio a tema Titanic, con abiti e decorazioni ispirati al film. Tuttavia, all’arrivo al luogo della cerimonia, sono stati sorpresi da un gruppo vestito da Ghostbusters, che ha invaso la scena con costumi e gadget. La coppia e gli invitati sono rimasti senza parole, mentre i partecipanti hanno scattato foto e registrato video dell’inaspettato intervento. La cerimonia è proseguita dopo circa dieci minuti, con gli sposi che hanno continuato il ricevimento normalmente.