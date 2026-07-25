Master in Sport e Intrattenimento | Juventus e Politecnico di Torino insieme per formare manager

Juventus e il Politecnico di Torino hanno avviato un Master Internazionale in Systems Thinking for Sport & Entertainment. Il corso si rivolge a chi desidera specializzarsi nella gestione di settori sportivi e di intrattenimento, combinando competenze tecniche e strategiche. La collaborazione tra le due istituzioni mira a preparare manager qualificati, con un programma che integra teoria e applicazioni pratiche. Il master rappresenta un’opportunità per professionisti e studenti interessati a sviluppare competenze nel settore.

Juventus e Politecnico di Torino uniscono forze per la formazione nel settore sportivo Lancio del Master Internazionale in Systems Thinking for Sport & Entertainment. TORINO (ITALPRESS) – Una nuova opportunità di alta formazione è stata annunciata oggi all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus e il Politecnico di Torino, tramite la PoliTO Master School, hanno presentato la prima edizione dell’International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment. Questo programma è progettato per manager ed esperti coinvolti nelle organizzazioni sportive e nel settore dell’intrattenimento. Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, ha espresso l’entusiasmo per questa iniziativa: “Siamo pronti per partire, speriamo sia il primo di tanti progetti insieme. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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