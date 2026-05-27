nascono i master di technogym per manager del wellness

Sono stati avviati i nuovi master di Technogym rivolti a manager del settore wellness. I corsi di alta formazione si concentrano su competenze specifiche nei settori medicale, sport e benessere. Il percorso formativo mira a preparare professionisti qualificati, con programmi studiati per approfondire aspetti tecnici e gestionali di queste aree. La durata e i contenuti dei corsi sono stati definiti per rispondere alle esigenze del mercato.

Technogym annuncia la nascita di Technogym School, un progetto di alta formazione dedicato a creare professionisti del Wellness e dell’Healthness. La scuola nasce per rispondere alla crescente domanda di competenze manageriali in settori in forte sviluppo a livello globale. La Technogym School offrirà due percorsi di master – iscrizioni aperte dal 28 Maggio - progettati per fornire competenze specialistiche in settori come il corporate, l’hospitality, real estate, il settore medicale, quelli dello sport e dei wellness club. Si tratta del Master in Wellness, un percorso studiato per formare i Wellness Manage figure professionali dedicate alla gestione a tutto tondo di modelli di business legati al wellness: dalle operations, al marketing, alla finanza, alle risorse umane. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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