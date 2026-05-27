Nascono i master di Technogym per manager del wellness

Da ilsole24ore.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati avviati i nuovi master di Technogym rivolti a manager del settore wellness. I corsi di alta formazione si concentrano su competenze specifiche nei settori medicale, sport e benessere. Il percorso formativo mira a preparare professionisti qualificati, con programmi studiati per approfondire aspetti tecnici e gestionali di queste aree. La durata e i contenuti dei corsi sono stati definiti per rispondere alle esigenze del mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Technogym annuncia la nascita di Technogym School, un progetto di alta formazione dedicato a creare professionisti del Wellness e dell’Healthness. La scuola nasce per rispondere alla crescente domanda di competenze manageriali in settori in forte sviluppo a livello globale. La Technogym School offrirà due percorsi di master – iscrizioni aperte dal 28 Maggio - progettati per fornire competenze specialistiche in settori come il corporate, l’hospitality, real estate, il settore medicale, quelli dello sport e dei wellness club. Si tratta del Master in Wellness, un percorso studiato per formare i Wellness Manage figure professionali dedicate alla gestione a tutto tondo di modelli di business legati al wellness: dalle operations, al marketing, alla finanza, alle risorse umane. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

nascono i master di technogym per manager del wellness
© Ilsole24ore.com - Nascono i master di Technogym per manager del wellness
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ecco Technogym School: "L'eccellenza formativa per i nuovi professionisti del wellness e longevità"Technogym ha annunciato la creazione di Technogym School, un nuovo centro dedicato alla formazione di professionisti nel settore del wellness e della...

Technogym celebra 40 anni di Unica con un'installazione tra wellness e design al FuorisaloneAl Fuorisalone, Technogym ha presentato un'installazione dedicata ai 40 anni di Unica, il modello di palestra lanciato nel 1986 dal fondatore...

Argomenti più discussi: Cooler Master A Series e M Series: il raffreddamento dei data center arriva sui PC desktop; La Fashion Designer Piedades Villavicencio Rossell vince il premio per la migliore collezione italiana al Cannes Fashion Official; Cultura a budget contenuto: come gli under 30 di Torino tengono insieme master, eventi e svago digitale.

Al Campus Bio-Medico di Roma Master sulle Cure palliative. Nascono i nuovi professionisti della lotta al doloreIl corso punta ad avere infermieri, fisoterapisti e terapisti formati al meglio per non confondere le cure palliative con il fine vita e per curare gli aspetti comunicazionali e psicologici ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web