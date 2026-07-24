International Executive Master in System Thinking for Sport & Entertainment Juventus e Politecnico di Torino presentano il progetto Chiellini | Vogliamo creare sistemi che possano durare nel tempo

Da juventusnews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Juventus e il Politecnico di Torino hanno presentato un nuovo progetto formativo, l'International Executive Master in System Thinking for Sport & Entertainment. Durante l'evento all’Allianz Stadium, Giorgio Chiellini ha affermato che l’obiettivo è creare sistemi capaci di durare nel tempo. Greta Bodino ha partecipato alla presentazione, che ha coinvolto i rappresentanti delle due istituzioni.

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di Marco Baridon International Executive Master in System Thinking for Sport & Entertainment, le parole di Giorgio Chiellini e Greta Bodino. (inviato all’Allianz Stadium) – Juventus e Politecnico di Torino hanno sviluppato l’International Executive Master in System Thinking for Sport & Entertainment. Alla presentazione sono intervenuti in conferenza stampa Giorgio Chiellini (Chief Club Affairs Officer), Greta Bodino (Chief People, Culture & ESG Officer), Stefano Corgnati (Rettore Politecnico di Torino) ed Emilio Paolucci (Direttore Scuola per la Didattica attitudinale Politecnico di Torino). GIORGIO CHIELLINI «Parto dalle emozioni, perché lo sport è tante emozioni e tanta passione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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