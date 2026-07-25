L'ex calciatore ha dichiarato che la Nazionale ha fretta di trovare una soluzione e non può aspettare dieci anni. Ha anche commentato che la scelta di Andrea Pirlo come allenatore rappresenta una grande scommessa. Pirlo sta per assumere la guida della squadra nazionale, secondo quanto si apprende da fonti vicine alla federazione. La decisione viene presa in un momento di transizione, con un focus sulla rapidità di intervento e su una scelta considerata rischiosa.

. Le parole dell’ex calciatore della Juventus. La Nazionale italiana si appresta ad affidare la panchina azzurra ad Andrea Pirlo. Intervistato dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha espresso profonda perplessità circa le recenti dichiarazioni di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo, contestando apertamente i tempi lunghi ipotizzati per il rilancio del movimento. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano TEMPISTICHE E PROGETTO – « Mi ha spiazzato il tempo che hanno chiesto. Il fatto che avessero pensato a Guardiola mi aveva convinto che fossero consci della fretta che ha l’Italia nel doversi qualificare alle competizioni più importanti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Massimo Mauro: «La Nazionale ha fretta, non possiamo aspettare 10 anni! Pirlo? Grande scommessa»

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