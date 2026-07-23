Nazionale per ora il Ct può aspettare Maldini | Non c’è fretta vogliamo attendere la persona che davvero vogliamo

Da open.online 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il direttore tecnico della FIGC ha dichiarato che non c’è fretta di nominare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Maldini ha affermato di voler aspettare la persona giusta, senza indicare una tempistica precisa. La dichiarazione è arrivata dopo un’assemblea di Lega Serie A, alla presenza del presidente federale e dell’advisor. La decisione sulla scelta del nuovo allenatore non è ancora stata presa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Non c’è fretta» per la scelta del nuovo  ct dell’Italia. Lo assicura il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini, intervenuto dopo l’assemblea di Lega Serie A al fianco del presidente federale Giovanni Malagò e dell’advisor Leonardo. «Ideale sarebbe entro questa settimana ma soprattutto aspettare la persona che davvero vogliamo – le prime parole di Maldini -. C’è fretta ma non c’è fretta. La sensazione è di grande pressione, è un progetto ambizioso e come una chiamata alle armi ». «Guardiola? Non possiamo dare notizie, avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo ma ne va verificata la disponibilità», ha dichiarato il direttore tecnico. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maldini: "Ct? Attendiamo la persona che vogliamo, conta il progetto". Il retroscena su AncelottiIl nuovo direttore tecnico della nazionale italiana ha dichiarato che il nome del commissario tecnico sarà deciso in base al progetto, non a una...

Maldini: “Aspettiamo la risposta di chi vogliamo come ct. Abbiamo parlato con Guardiola e Ancelotti”Il nuovo direttore tecnico della Figc ha annunciato di aver parlato con i tecnici Guardiola e Ancelotti.

Temi più discussi: Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Mondiali 2026 su DAZN: risultati, date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming | DAZN News Italia; La PA ora può usare i dati ANPR: cosa significa per cittadini e imprese; Lupus, fino a sei anni per la diagnosi. Ora un registro nazionale prova a cambiare le cose.

nazionale per ora il puòGuardiola ct della Nazionale Italiana, un sogno che può diventare realtà: le ragioni del sì e del noCALCIO - Alla luce della recente apertura di Malagò e alla vigilia dell'Assemblea di Lega in programma giovedì, proviamo ad analizzare le ragioni di un sì e di ... eurosport.it

Tare e la Nazionale: Mancini può riprendere il lavoro interrotto, è il momento di lanciare giovaniIgli Tare è tornato a parlare e nell’intervista rilasciata nelle scorse ore c’è stato modo di toccare svariati argomenti per il fresco ex direttore sportivo del Milan, che ha salutato i rossoneri dopo ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web