Nazionale per ora il Ct può aspettare Maldini | Non c’è fretta vogliamo attendere la persona che davvero vogliamo

Il direttore tecnico della FIGC ha dichiarato che non c’è fretta di nominare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Maldini ha affermato di voler aspettare la persona giusta, senza indicare una tempistica precisa. La dichiarazione è arrivata dopo un’assemblea di Lega Serie A, alla presenza del presidente federale e dell’advisor. La decisione sulla scelta del nuovo allenatore non è ancora stata presa.

«Non c’è fretta» per la scelta del nuovo ct dell’Italia. Lo assicura il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini, intervenuto dopo l’assemblea di Lega Serie A al fianco del presidente federale Giovanni Malagò e dell’advisor Leonardo. «Ideale sarebbe entro questa settimana ma soprattutto aspettare la persona che davvero vogliamo – le prime parole di Maldini -. C’è fretta ma non c’è fretta. La sensazione è di grande pressione, è un progetto ambizioso e come una chiamata alle armi ». «Guardiola? Non possiamo dare notizie, avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo ma ne va verificata la disponibilità», ha dichiarato il direttore tecnico. 🔗 Leggi su Open.online

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