Manca solo una settimana ad agosto e la situazione alla Massese rimane surreale. Al momento non esiste una squadra, un allenatore ma soprattutto non si sa chi siano i proprietari della società zebrata che formalmente ha ancora come presidente Antonio Gerini. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare delle dichiarazioni dell’amministratore delegato Fabio Sguerzo per provare a fare un po’ di chiarezza sulle intenzioni di questo nuovo gruppo che sinora è rimasto troppo silente e defilato facendo montare preoccupazioni e perplessità in un po’ tutto l’ambiente bianconero. Ai primi di agosto l’anno scorso la Massese era già in preparazione con una squadra che sembrava poter lottare per i playoff in Eccellenza anche se poi il campo ha detto tutt’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese Un scatola vuota. Squadra e mister invisibili

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