Il giornalista Alfredo Pedullà ha criticato duramente la gestione tecnica del Milan dopo la recente sconfitta. Nel suo commento, ha affermato che le squadre allenate da Allegri sono come una “scatola vuota”, evidenziando una mancanza di sostanza e consistenza nelle prestazioni della squadra. La discussione si concentra sulle modalità di lavoro dell’allenatore e sui risultati ottenuti in questa fase della stagione.

Milan-Atalanta continua a trascinarsi dietro una scia di polemiche e analisi spietate. Il 2-3 finale di San Siro non ha solo complicato terribilmente la corsa verso la qualificazione in Champions League, ma ha riacceso con forza il dibattito sulla proposta tecnica di Massimiliano Allegri. Con soli due turni ancora da giocare e un vantaggio quasi azzerato sulle inseguitrici, il crollo rossonero appare come la conseguenza di un’identità mai realmente trovata, scatenando le critiche di tifosi e addetti ai lavori. Secondo il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il declino del Milan da febbraio in poi non è frutto del caso, ma di una strutturale mancanza di organizzazione tattica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Le squadre di Allegri sono una scatola vuota”. Ha ragione?

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