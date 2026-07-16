Un progetto imprenditoriale legato al padel a Ravenna è fallito. L’attività, inizialmente considerata tra le iniziative di rilancio del settore, ora si trova in crisi. La struttura situata in Darsena è stata descritta come una “scatola vuota”, mentre l’azienda operativa è registrata in San Marino. La vicenda evidenzia il rapido declino di un progetto nato durante il periodo di crescita del padel, ora concluso con il fallimento.

Crolla uno dei progetti imprenditoriali che aveva contribuito a lanciare il padel a Ravenna. Dal sogno di cavalcare il boom al crac il passo è stato breve. E quella che fino a pochi anni fa era una delle aziende simbolo della crescita della disciplina sportiva che unisce elementi di tennis, squash e beach tennis, e che aveva contribuito alla diffusione dei campi in tutta Italia e anche nella Darsena di Ravenna, è finita al centro di un’inchiesta della Procura che ha portato per la Merli Srl, dichiarata in liquidazione giudiziale il 23 novembre 2023, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Marco Merli e del figlio Fabrizio. L’udienza preliminare davanti al gup Andrea Galanti è stata rinviata a novembre per consentire alle parti di verificare la possibilità di raggiungere un accordo con la curatela fallimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Padel, dal boom al crac: "In Darsena una scatola vuota. L’azienda vera a San Marino"

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