mascalucia 35enne sorvegliato speciale fermato dai carabinieri durante un controllo notturno

Notizia in breve

Durante un controllo notturno, i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno fermato un uomo di 35 anni sottoposto alla sorveglianza speciale. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, che ha coinvolto diverse zone del territorio. I militari hanno eseguito verifiche e controlli per garantire la sicurezza pubblica.