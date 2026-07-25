Mascalucia 35enne sorvegliato speciale fermato dai carabinieri durante un controllo notturno
Durante un controllo notturno, i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno fermato un uomo di 35 anni sottoposto alla sorveglianza speciale. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, che ha coinvolto diverse zone del territorio. I militari hanno eseguito verifiche e controlli per garantire la sicurezza pubblica.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo del territorio e accertamenti nella notte. Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. Nel corso di un pattugliamento notturno, i militari hanno denunciato un 35enne originario di Catania con l’accusa di violazione degli obblighi previsti dalla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. L’intervento è avvenuto intorno alle 2:00 del mattino, quando una pattuglia ha notato un crossover in transito lungo via Veronese. I militari hanno riconosciuto il conducente, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti vicende giudiziarie, decidendo di procedere ai controlli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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