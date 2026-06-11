Nella giornata del 10 giugno 2026, nel centro storico di Firenze, un uomo è stato fermato dai carabinieri durante un controllo antidroga. Durante l'operazione, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e successivamente arrestato. L’arresto è avvenuto sul Ponte Santa Trinita, dove l’uomo è stato accompagnato in caserma per le verifiche. La dinamica dell’episodio si è conclusa con la sua detenzione.

FIRENZE – E’ stato fermato e portato in caserma dai carabinieri nell’ambito di controlli antidroga sviluppati questo pomeriggio, 10 giugno 2026, nel centro storico di Firenze. E’ successo verso le 18 nei pressi del ponte di Santa Trinita, sul lato di via Tornabuoni. L’uomo è stato ammanettato e portato con la stessa vettura in una caserma dell’Arma per l’identificazione e gli accertamenti previsti, tuttora in corso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze, droga: fermato dai carabinieri per un controllo finisce in manette sul Ponte Santa Trinita

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2026-01-15 FIRENZE - CARABINIERI, CONTROLLI POTENZIATI ALLA STAZIONE

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