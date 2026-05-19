Marco Montingelli fermato dopo un inseguimento a Roma | cosa sarebbe successo durante il controllo dei carabinieri

Da notizieaudaci.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato fermato a Roma dopo un inseguimento con i carabinieri. Secondo quanto ricostruito, durante il controllo avrebbe effettuato un sorpasso a velocità elevata. Dopo aver rallentato, è stato arrestato e portato in tribunale per la procedura di direttissima. Nei momenti successivi al fermo, sono stati svolti accertamenti e verifiche sulla sua condotta di guida e sulle eventuali violazioni commesse. La vicenda si è conclusa con l’udienza giudiziaria di fronte al tribunale competente.

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Dal presunto sorpasso ad alta velocità fino all’arresto: il 35enne è comparso in tribunale per direttissima. Ora il caso accende il dibattito. Una notte iniziata con una manovra stradale e finita in tribunale. L’attore Marco Montingelli, 35 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Roma al termine di un inseguimento sul Lungotevere in Augusta che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe poi degenerato in insulti, minacce e resistenza nei confronti dei militari intervenuti. L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 maggio e si è concluso con l’arresto dell’attore con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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