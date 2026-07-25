Mary Kate Golding scenografa de La fantastica signora Maisel uccisa a coltellate morto il marito | l' ipotesi

Mary Kate Golding, scenografa nota per aver lavorato a serie come La fantastica signora Maisel, è stata trovata morta in casa con diverse ferite da arma da taglio. Il marito è stato trovato morto nella stessa abitazione. Le forze dell'ordine indagano per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire se si tratti di un omicidio o di un episodio accidentale. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori analisi.

Giallo a New York: Mary Kate Golding, scenografa che aveva lavorato a serie televisive di successo come La Fantastica signora Maisel, è stata trovata morta in casa, uccisa a coltellate. Alcune ore dopo, in un parco poco distante, è stato trovato morto il marito della donna, Joseph Azzaretto. Salvo il figlio neonato della coppia, che era in casa con la madre. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella dell’omicidio-suicidio, ma le indagini sono in corso. Uccisa a coltellate la scenografa de La fantastica signora Maisel Morto anche il marito di Mary Kate Golding Ipotesi omicidio-suicidio Uccisa a coltellate la scenografa de La fantastica... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Uccisa a coltellate a 34 anni la scenografa Mary Kate Golding de “La fantastica signora Maisel”, trovato morto il marito: salvo il figlio neonato della coppia, si ipotizza un omicidio-suicidioUna scenografa di 34 anni è stata trovata uccisa a coltellate nel suo appartamento nel Queens, a New York.

Morta accoltellata la scenografa de La fantastica Signora Maisel: Mary Kate Golding aveva solo 34 anniUna donna di 34 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel Queens, con ferite da arma da taglio.

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